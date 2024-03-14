الخميس 14 مارس 2024
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باب رزق.. حكايات نجوم "الليلة الكبيرة" من كواليس مسرح العرائس

الدكتور أسامة محمد
الدكتور أسامة محمد

قال الدكتور أسامة محمد علي مدير مسرح القاهرة للعرائس، إن العرائس هي الوسيط السحري، الذي يخترق عقل ووجدان الإنسان مهما اختلف عمره، وفي أي مستوى ثقافي.

واستعرض خلال لقائه ببرنامج "باب رزق"، المذاع على قناة "دي إم سي"، من داخل مسرح العرائس، أبطال "الليلة الكبيرة"، بداية من أحد الباعة المتجولين، وشجيع السيما، والمعلم حافظ صاحب القهوة، وفتحي المصوراتي، وغيرهما من الشخصيات.

وتابع: "الفنان التشكيلي ناجي شاكر استطاع من خلال النص الذي كتبه الفنان صلاح جاهين، تجسيد الشخصيات وتحويل النص إلى شخصيات حقيقية".


وخلال لقائه بالحلقة، أكد أنه يفضل أن يطلق على هذا المسرح "بيت العرائس المصرية" وهذا مصطلح شخصي، معتبرا المسرح أكاديمية عظيمة قادرة على إخراج كوادر من الفنانين الذين يحبون هذه النوعية من الفنون ويمتهنون فنون العرائس بكل أشكاله.

وأوضح أن مسرح العرائس دوره تقديم العروض، ولكن أيضا تجهيز شباب الفنانين، للدخول في العمل ولإمداد سوق العمل ودعم الفرق الخاصة لتقديم فنون العرائس لما له صلة بالطفل المصري.

وأضاف أن المسرح يستقبل طلاب من كليات فنية لديهم أقسام متخصصة في صناعة العرائس وبيتم تذليل كل العقبات أمامهم وإدخالهم في الكواليس والورش واطلاعهم على كيفية تحريك الفنانين للعرائس. 

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لأول مرة.. كواليس عرض "الليلة الكبيرة" من داخل مسرح العرائس

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