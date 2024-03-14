لأول مرة.. كواليس عرض "الليلة الكبيرة" من داخل مسرح العرائس

كشف الكاتب يسري الفخراني، حلقة جديدة من برنامج "باب رزق"، المذاع على قناة دي إم سي، كواليس عرض الليلة الكبيرة، من داخل مسرح العرائس بمناسبة مرور 65 سنة على بناء مسرح العرائس.

وقال الدكتور أسامة محمد علي مدير مسرح القاهرة للعرائس، خلال لقائه، إنه يفضل أن يطلق على هذا المسرح "بيت العرائس المصرية"، وهذا مصطلح شخصي، معتبرا المسرح أكاديمية عظيمة قادرة على إخراج كوادر من الفنانين الذين يحبون هذه النوعية من الفنون ويمتهنون فنون العرائس بكل أشكاله.

وأوضح أن مسرح العرائس دوره تقديم العروض ولكن أيضا تجهيز شباب الفنانين، للدخول في العمل ولإمداد سوق العمل ودعم الفرق الخاصة لتقديم فنون العرائس لما له صلة بالطفل المصري.

وأضاف أن المسرح يستقبل طلاب من كليات فنية لديهم أقسام متخصصة في صناعة العرائس وبيتم تذليل كل العقبات أمامهم وإدخالهم في الكواليس والورش وإطلاعهم على كيفية تحريك الفنانين للعرائس.