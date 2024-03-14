الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات ومواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الرابعة

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة الحلقة الرابعة

ارتفعت وتيرة الأحداث في مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، والذي تحدث فيه عن الاستخدام الإيجابي لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتأثيره في المجتمع، والذي ينافس بقوة في مارثون الدراما الرمضانية 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يعتبر مسلسل عتبات البهجة من المسلسلات القصيرة’، أي أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط، وبالتالي فإنه من المقرر عرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان. 

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني الحلقة 3 وملخص الحلقات السابقة

تناوله مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. ماهو "الديب ويب والدارك ويب"؟

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على قناة DMC  الساعة 6 وربع

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على DMC DRAMA  الساعة 8 وربع.

عتبات البهجة 

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو من المسلسلات فئة الـ15 حلقة، والعرض الأول للمسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

وأعلنت قناة DMC عن خطتها لشهر رمضان وتضم مسلسل “عتبات البهجة”، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة 6 وربع بعد آذان المغرب.

ويعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

عتبات البهجة 

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4 ليحيى الفخراني

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل يحيى الفخراني "عتبات البهجة" الحلقة 4

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3 ومواعيد العرض

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3| المخاطر تُداهم أحفاد بهجت الأنصاري

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

  • يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)
  • جومانا مراد (نعناعة)
  • صلاح عبدالله
  • سما إبراهيم
  • خالد شباط
  • وفاء صادق
  • مصطفى عنبة
  • صفاء الطوخي
  • هنادي مهنا
  • علاء زينهم
  • علاء مرسي
  • بسنت أحمد أبو باشا
  • محسن منصور
  • حازم إيهاب
  • مراد فكري
  • صادق بوسي الشامي
  • محمود فايز
  • حمادة حسني
  • ليلى عز العرب
  • محمد البكري
  • هشام إسماعيل
  • يوسف عثمان (محمود)
مسلسل عتبات البهجة عتبات البهجة موعد عرض عتبات البهجة موعد عرض مسلسل عتبات البهجة موعد اعادة مسلسل عتبات البهجة قصة مسلسل عتبات البهجة أبطال مسلسل عتبات البهجة موعد عرض مسلسل يحي الفخراني مسلسل يحي الفخراني يحي الفخراني قنوات عرض عتبات البهجة قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة موعد مسلسل عتبات البهجة الحلقة الرابعة من عتبات البهجة عتبات البهجة الحلقة الرابعة عتبات البهجة الحلقة 4 الحلقة 4 من مسلسل عتبات البهجة الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it أفضل مسلسلات رمضان مواعيد مسلسلات رمضان قائمة مسلسلات رمضان جميع مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل يحيى الفخراني "عتبات البهجة" الحلقة 4

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3| المخاطر تُداهم أحفاد بهجت الأنصاري

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3.. أمر استدعاء من النيابة لـ بهجت الأنصارى.. لماذا؟

"عتبات البهجة" الحلقة الثالثة.. إخلاء سبيل نعناعة وحنفي يطلب المقابل

"العدل جروب" توفر ترجمة بلغة الإشارة لمسلسل عتبات البهجة (صور)

بعد تناولها فى مسلسل عتبات البهجة.. اعرف عقوبة بيع الخطوط بدون عقود

مسلسلات رمضان 2024.. بدء الحلقة 3 من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث الحلقة 3 من مسلسل عتبات البهجة

الأكثر قراءة

إقبال مستمر من المواطنين على شركات الصرافة لبيع الدولار

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

القبض على فتاة التيك توك "جوليا" بتهمة بث فيديوهات منافية للآداب

انهيار جديد للدولار مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج.. الاقتصاد يحصد ثمار قرارات "المركزى"

جمعية رجال الأعمال: توحيد سعر الصرف مشجع للاستثمار الأجنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة