مسلسلات رمضان 2024.. قنوات ومواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الرابعة

ارتفعت وتيرة الأحداث في مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، والذي تحدث فيه عن الاستخدام الإيجابي لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتأثيره في المجتمع، والذي ينافس بقوة في مارثون الدراما الرمضانية 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يعتبر مسلسل عتبات البهجة من المسلسلات القصيرة’، أي أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط، وبالتالي فإنه من المقرر عرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان.

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على قناة DMC الساعة 6 وربع

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على DMC DRAMA الساعة 8 وربع.

عتبات البهجة

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو من المسلسلات فئة الـ15 حلقة، والعرض الأول للمسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

وأعلنت قناة DMC عن خطتها لشهر رمضان وتضم مسلسل “عتبات البهجة”، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة 6 وربع بعد آذان المغرب.

ويعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

عتبات البهجة

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: