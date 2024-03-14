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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل يحيى الفخراني "عتبات البهجة" الحلقة 4

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يستعد الجمهور المصري والعربي لعرض الحلقة الـ 4 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، والذي تدور أحداثه في سياق درامي اجتماعي، وتسارعت وتيرة الأحداث خلال الحلقات الماضية بدخول  يحيى الفخراني للسجن، ليقابل تهمة بيع خطوط بدون هوية شخصية، ومن ثم يجد نفسه في قضية جديدة وهي التهرب الضريبي.

مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024

ينتمي مسلسل عتبات البهجة لفئة المسلسلات القصيرة والتي تتكون من 15 حلقة فقط، لذلك فإنه من المقرر أن ينهي عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في منتصف شهر رمضان. 

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مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4

وأعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة


قصة مسلسل عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

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أبطال مسلسل عتبات البهجة 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

  • يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)
  • جومانا مراد (نعناعة)
  • صلاح عبدالله
  • سما إبراهيم
  • خالد شباط
  • وفاء صادق
  • مصطفى عنبة
  • صفاء الطوخي
  • هنادي مهنا
  • علاء زينهم
  • علاء مرسي
  • بسنت أحمد أبو باشا
  • محسن منصور
  • حازم إيهاب
  • مراد فكري
  • صادق بوسي الشامي
  • محمود فايز
  • حمادة حسني
  • ليلى عز العرب
  • محمد البكري
  • هشام إسماعيل
  • يوسف عثمان (محمود)

     
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