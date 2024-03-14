مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3 ومواعيد العرض

ترك مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني جمهوره ومتابعيه أمس في حالة من الترقب والريبة، خاصة بعد وقوعه في مأزق جديد وهو اتهامه بالتهرب الضريبي، الأمر الذي يجعله في مهب الريح ومعرض للسجن مرة آخرى، خاصة في ظل وجود التهمة الأولى الموجهة له وهي بيع خط للهاتف المحمول دون أخذ صورة من بطاقة تحقيق الشخصية للمشتري.

مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024

يعد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني من المسلسلات القوية، التي تنافس بقوة في ماراثون الدراما الرمضانية 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

استطاع تيته والذي يقوم بدوره مطرب المهرجانات “عنبه”، أن يسرق أدوات الغناء والتوجه لإحياء إحدى الأفراح الشعبية، وذلك خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني.

وقام عنبه وأصدقائه بالغناء داخل الفرح، إلا أن فرحته لم تكتمل وقام الأهالي بطرده من الفرح، وبمجرد انصرافه هو وأصدقائه وصلت الشرطة مع صاحب أدوات الغناء الذي اتهمهم بالسرقة.

فيما يواجه بهجت الأنصاري ويجسد دوره الفنان يحيي الفخراني، كارثة جديدة بعد خروجه من تهمة بيع خطوط هواتف دون عقود، ليواجه تهمة جديدة وهي التهرب الضريبي، وهو ما سوف تكشفه الحلقة القادمة من مسلسل عتبات البهجة.

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4

وأعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: