مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4 ليحيى الفخراني

ينتظر جمهور الفنان الكبير يحيى الفخراني عرض الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة، والذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول بهجت الأنصاري الذي يجسد دوره الفنان يحيى الفخراني، وهو يحاول أن ينقل الأفكار الإيجابية للحياة الاجتماعية بين متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4

وأعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

تفاصيل أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3

استطاع تيته والذي يقوم بدوره مطرب المهرجانات “عنبه”، أن يسرق أدوات الغناء والتوجه لإحياء إحدى الأفراح الشعبية، وذلك خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني، الذي يعرض خلال السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قام عنبه وأصدقائه بالغناء داخل الفرح، إلا أن فرحته لم تكتمل وقام الأهالي بطرده من الفرح، وبمجرد انصرافه هو وأصدقائه وصلت الشرطة مع صاحب أدوات الغناء الذي اتهمهم بالسرقة.

فيما يواجه بهجت الأنصاري ويجسد دوره الفنان يحيي الفخراني، كارثة جديدة بعد خروجه من تهمة بيع خطوط هواتف دون عقود، ليواجه تهمة جديدة وهي التهرب الضريبي، وهو ما سوف تكشفة الحلقة القادمة من مسلسل عتبات البهجة.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: