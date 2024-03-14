مسلسلات رمضان 2024| ملخص أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4.. التيك توك أزمة

يحاكي مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني التعيرات التي طرأت على المجتمع المصري خلال السنوات الماضية، إذ يتحدث عن وصول السوشيال ميديا إلى الشباب الذين يتعاملون معها دون رقابة من الأهل، الأمر الذي يحاول حله مسلسل عتبات البهجة.

مسلسل عتبات البهجة تفاصيل احداث الحلقة 4

تجسد الفنانة هنادي مهنا، والتي تلعب دور فله في مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، وهي أبنه نعناعة صاحبة الكشك والتي تجسد دورها الفنانة جومانا مراد، إذ تحاول هنادي مهنا أن تصور فيديوهات على التيك توك دون أن تراها امها، الأمر الذي سينكشف خلال الحلقة الـ 4 من مسلسل عتبات البهجة.

يتكون مسلسل عتبات البهجة من 15 حلقة، إذ ينتمي لفئة المسلسلات القصيرة، ويعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو من المسلسلات فئة الـ١٥ حلقة، والعرض الأول للمسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

ويعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

عتبات البهجة

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: