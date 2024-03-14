مسلسلات رمضان 2024..  ملخص مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني " الحلقة 3

آثار مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني الجدل حول متابعو الدراما الرمضانية 2024، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



عملت الحلقة الـ 3 لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على جذب عدد كبير من المشاهدين الذين بدأوا يفكروا في مستقبل بهجت الأنصاري الذي أصبح يعاني من الأزمات التي قد تؤدي به إلى السجن.

مسلسل عتبات البهجة تفاصيل احداث الحلقة 3

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة بإخلاء سبيل بهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره الفنان يحيي الفخراني بعد أن أنقذه الشاهد الوحيد مايكل، ومن بعده تم إخلاء سبيل نعناعه والتي تقوم بدورها الفنان جومانا مراد بكفالة قدرها 50 ألف جنيه وقام بدفعها حنفي.

ولازال الخطر يحاوط أحفاد الأنصاري حيث ظهر حفيده عمر والذي يقوم بدروه خالد الشباط وهو يتناول مخدر الحشيش ويتعاون مع الديب ويب، وحفيدته جميلة والتي تقوم بدورها بسنت أحمد أبو باشا تقوم بإرسال صور عارقة لحبيبها محمود والذي يقوم بدوره يوسف عثمان.

وانتهت أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل بوصول مُحضر لمنزل بهجت الأنصاري ويطلب منه الحضور للنيابة كونه متهم بالتهرب الضريبي.

عتبات البهجة

مسلسل يحيى الفخراني موعد عرض الحلقة 4

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على قناة DMC الساعة 6 وربع

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على DMC DRAMA الساعة 8 وربع.



مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو من المسلسلات فئة الـ١٥ حلقة، والعرض الأول للمسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

ويعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

عتبات البهجة

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

ابطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: