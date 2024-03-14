مسلسلات رمضان 2024..

حالة من التشويق يعيشها الجمهور المصري والوطن العربي انتظارًا لعرض الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني، ضمن السباق الرمضاني، والتي تعرض خلال الساعات القليلة المقبلة على إحدى قنوات المتحدة.

"عتبات البهجة" الحلقة 4.. إثارة وتشويق ينتظرها الجمهور على شاشة DMC Drama

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة

ويعيش الجمهور حالة من الإثارة لمعرفة أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة خاصة بعد نهاية الحلقة الثالثة بالعديد من الأحداث المثيرة والتي انتهت بحضور محضر من النيابة يقدم طلب استدعاء للنيابة لبهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره يحيى الفخراني بتهمه التهرب الضريبي.

عرض مسلسل عتبات البهجة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الثاني لمسلسل عتبات البهجة على قنا DMC DRama في الساعة 8:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)