أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4.. يناقش احتلاف الفن الزمن الجميل والمهرجانات

مسلسلات رمضان 2024..

يتطرق مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني للحديث عن العديد من الظاهرات التي تؤثر على المجتمع، وذلك خلال حلقاته الـ15، لأنه ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة خلال الشهر الرمضاني، وينافس المسلسل بقوة في ماراثون الدراما الرمضانية.

مسلسل عتبات البهجة تفاصيل احداث الحلقة 4

يناقش مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني أزمة الصراع الدائم بين الفن الراقي، والذي تدافع عنه ليلى عز العرب، جاره الفنان يحيى الفخراني والذي يجسد دوره بهجت الأنصاري، وبين المهرجانات والتي يجسدها مصطفى عنبه في حلقات المسلسل، إذ يطلب عنبه من بهجت الأنصاري دعمه إلا أن يحيى الفخراني لم يمد له يد العون حتى الحلقة الـ4



عتبات البهجة

مسلسل يحيى الفخراني موعد عرض الحلقة 4

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على قناة DMC الساعة 6 وربع.

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على DMC DRAMA الساعة 8 وربع.

مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو من المسلسلات فئة الـ١٥ حلقة، والعرض الأول للمسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

وأعلنت قناة DMC عن خطتها لشهر رمضان وتضم مسلسل "عتبات البهجة"، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة 6 وربع بعد آذان المغرب.

ويعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة، DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

عتبات البهجة

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

ابطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: