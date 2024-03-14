الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. 

مسلسل عتبات البهجة.. هل ينجو يحيى الفخراني من اتهامه بالتهرب الضريبي؟

عتبات البهجة
عتبات البهجة

بين التشوق والدموع ينتظر جمهور الفنان يحيى الفخراني أحداث الحلقة الـ 4 في مسلسل عتبات البهجة، خاصًة وأن بهجت الأنصاري والذي يؤدي دوره الفنان يحيى الفخراني، والذي أصبح بين ليلية وضحاها رهين السجن، لأنه أصبح يواجه تهمتين الأولى هي بيع خطوط المحمول دون بطاقة تحقيق الشخصية، والتهرب الضريبي.

مسلسل عتبات البهجة تفاصيل احداث الحلقة 3

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة بإخلاء سبيل بهجت الأنصاري والذي يقوم بدوره الفنان يحيي الفخراني بعد أن أنقذه الشاهد الوحيد مايكل، ومن بعده تم إخلاء سبيل نعناعه والتي تقوم بدورها الفنان جومانا مراد بكفالة قدرها 50 ألف جنيه وقام بدفعها حنفي. 

ولازال الخطر يحاوط أحفاد الأنصاري حيث ظهر حفيده عمر والذي يقوم بدروه خالد الشباط وهو يتناول مخدر الحشيش ويتعاون مع الديب ويب، وحفيدته جميلة والتي تقوم بدورها بسنت أحمد أبو باشا تقوم بإرسال صور عارقة لحبيبها محمود والذي يقوم بدوره يوسف عثمان.

مسلسلات رمضان 2024| ملخص أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4.. التيك توك أزمة

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات ومواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الرابعة

مسلسلات رمضان 2024..  ملخص مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخرانى" الحلقة 3

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3 ومواعيد العرض

وانتهت أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل بوصول مُحضر لمنزل بهجت الأنصاري ويطلب منه الحضور للنيابة كونه متهم بالتهرب الضريبي.

عتبات البهجة

مسلسل يحيى الفخراني مواعيد عرض الحلقة 4

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على قناة DMC  الساعة 6 وربع

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على DMC DRAMA  الساعة 8 وربع.

يتكون مسلسل عتبات البهجة من 15 حلقة، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة، ولذلك من المقرر أن تنتهي حلقاته في منتصف شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو من المسلسلات فئة الـ١٥ حلقة، والعرض الأول للمسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8:15.

وأعلنت قناة DMC عن خطتها لشهر رمضان وتضم مسلسل “عتبات البهجة”، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة 6 وربع بعد آذان المغرب.

ويعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

عتبات البهجة

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

مسلسلات رمضان 2024| ملخص أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4.. التيك توك أزمة

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات ومواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الرابعة

مسلسلات رمضان 2024..  ملخص مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخرانى" الحلقة 3

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل يحيى الفخراني "عتبات البهجة" الحلقة 4

ابطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

  • يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)
  • جومانا مراد (نعناعة)
  • صلاح عبدالله
  • سما إبراهيم
  • خالد شباط
  • وفاء صادق
  • مصطفى عنبة
  • صفاء الطوخي
  • هنادي مهنا
  • علاء زينهم
  • علاء مرسي
  • بسنت أحمد أبو باشا
  • محسن منصور
  • حازم إيهاب
  • مراد فكري
  • صادق بوسي الشامي
  • محمود فايز
  • حمادة حسني
  • ليلى عز العرب
  • محمد البكري
  • هشام إسماعيل
  • يوسف عثمان (محمود)
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