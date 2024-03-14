مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل محارب الحلقة 3.. هل يستسلم "حسن الرداد"؟

يزداد مسلسل محارب تشويقا في الحلقة الرابعة من عرض المسلسل لتتطور الأحداث فهل يستسلم الفنان حسن الرداد في صراعه أمام الفنان أحمد زاهر.

ملخص مسلسل محارب الحلقة 3.. هل يستسلم "حسن الرداد"؟

تتصاعد أحداث مسلسل محارب الحلقة 3 بعد رفض محارب الفدية المالية للتنازل عن قضية وحق قتل أمه بتلفيق تهمة حادث أحد الأشخاص، وحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ومحاولة "عجمي" الذي يجسد دوره الفنان محمود البزاوي والد زوجة محارب التي تجسد دورها ناهد السباعي تدمير حياتهما الزوجية، والاستيلاء على منقولات شقة الزوجية واستغلال غيابه.

وتتواصل الحلقة بمواصلة الصراع بين الجيوشي والذي يجسده الفنان احمد زاهر، مع أحد رجاله "النمرود" للدخول إلى عزيز محارب في زنزانته وضربه ودخوله إلى المستشفي في إطار الضغط عليه للتنازل عن قضية قاتل والدته.

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 4

وتعرض الحلقة الرابعة من مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في الخامسة صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

قصة مسلسل محارب

ويصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.