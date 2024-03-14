مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 4 لـ"حسن الرداد"

ما مصير عزيز محارب، سؤال جمهور ومتابعي المسلسل الدرامي محارب بعد تصاعد الأحداث بالأمس وتلفيقه تهمة حادث سير لإجباره على قبول الفدية المالية والتنازل عن قضية قتل والدته.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 4

وتعرض الحلقة الرابعة من مسلسل محارب الساعة التاسعة مساء، والإعادة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل محارب الحلقة 3

وتتطور أحداث الحلقة الثالثة بعد رفض محارب الفدية المالية للتنازل عن قضية حق قتل أمه بتلفيق تهمة حادث أحد الاشخاص، وحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، ومحاولة "عجمي" الذي يجسد دوره الفنان محمود البزاوي والد زوجة محارب التي تجسد دورها ناهد السباعي تدمير حياتهما الزوجية، والاستيلاء على منقولات شقة الزوجية واستغلال غيابه.

وتتواصل الحلقة بمواصلة الصراع بين الجيوشي والذي يجسده الفنان أحمد زاهر، مع أحد رجاله "النمرود" للدخول إلى عزيز محارب في زنزانته وضربه ودخوله إلى المستشفي في إطار الضغط عليه للتنازل عن قضية قاتل والدته.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل محارب الحلقة الرابعة

وتعرض الحلقة الرابعة من مسلسل محارب على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

ويصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود

يشارك في العمل الدرامي عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.