مسلسل محارب الحلقة 3| محمود البزاوي يسرق شقة حسن الرداد في رمضان

اليوم العرض الأول من الحلقة 3 لمسلسل محارب الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة CBC حصريًا طوال شهر رمضان.

يعد مسلسل محارب واحدًا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو من بطولة الفنان حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر ويعرض المسلسل يوميًا الساعة 9 مساءً.

تتصاعد أحداث الحلقة 3 من مسلسل محارب فبينما كان محارب في السجن بسبب تلفيق عدة تهم له، قام محمود البزاوي “والد ناهد السباعي” بسرقة شقة محارب والاستيلاء على كل العفش في شقته.

وقام اخوة محارب بمحاولة ردع “البزاوي” عن سرقة شقة محارب ودب شجار بينهم، وضرب “ابراهيم” أخو محارب “محمود البزاوي”، فيما يحاول “مصدي” صديق محارب إنقاذه وتوكيل محامي له لمحاولة إخراجه من القضية.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

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