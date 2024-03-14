لعشاق الدراما.. مواعيد إعادة مسلسلى "محارب" و"صيد العقارب" على CBC

يسعى عشاق الدراما المصرية لمعرفة مواعيد إعادة المسلسلات فى شهر رمضان على جميع القنوات من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

لعشاق الدراما.. مواعيد إعادة مسلسلات "محارب" و"صيد العقارب" على CBC

الدستور يستعرض في هذا التقرير مواعيد إعادة مسلسلات قناة cbc.

موعد إعادة مسلسل محارب علي قناة "سى بى سى "

فإن موعد إعادة مسلسل "محارب" على قناة"سى بى سى دراما" CBC وفقا لخريطة

الإعادة الأولى

الساعة االـ 10:30 مساء على سى بى سى دراما وهى الإعادة الأولى

الإعادة الثانية

تأتى الإعادة الثانية لمسلسل محارب على سى بى سى الساعة 1:30 مساء

الإعادة الثالثة :

وتأتى موعد الإعادة الثالثة لمسلسل المحارب على سى بى سى الساعة الـ 9 صباحا .

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل محارب

وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل محارب، تجهيز حسن الرداد الذي يعمل سائق أجرة «ميكروباص» لزفافه على ناهد السباعي، وتطلب منه والدته التي تجسد دروها عفاف شعيب أن يرتدي الفانلة البيضاء بالمقلوب تفاديا للحسد، ويتعجب محارب من تصرف والدته لكنها تصر عليه، فيوافقها على مضض، وعندما تذهب لإحضار الفانلة البيضاء تتعرض لحادث سيارة وتموت.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل محارب

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "محارب" إثارة وتشويق غير معتاد، بين نجوم العمل الدرامي، المذاع على قناة "CBC" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، خلال رمضان 2024.

واصطدمت سيارة يقودها أبناء أحد رجال الأعمال يدعى حسام العزازي، بوالدة الفنانة حسن الرداد والذي يجسد شخصية "محارب" ضمن أحداث العمل الفني وأثناء إقامة فرح "محارب" على الفنانة ناهد السباعي "إنجي"، تلقى محارب خبر وفاة والدته، ليهرع إلى المستشفى وجمع محارب ووالدته ماجدة داخل أحد غرف المستشفى في مشهد مؤثر، وظل يبكي طوال المشهد تحاول أسرة العزازي إخراج ابنها من السجن بعد اتهامه بالتسبب في مقتل والده محارب.

وحاول المحامي حسام الجيوشي مساومة أسرة "محارب" من أجل التنازل عن القضية ضد ابن نجل حسام العزازي، للإفراج عنه والخروج من السجن حيث منع والد ناهد السباعي "إنجي" من الذهاب لزوجها في المستشفى لمساندته في وفاة والدته، مما دفعها لمحاولة الانتحار، حيث ألقت بنفسها من الشرفة.

وعرض حسام الجيوشي 150 ألف جنيه تعويض مقابل التنازل عن القضية، إلا أن محارب رفض وأكد أنه سوف يستكمل إجراءاته القانونية حتى يحصل على حق والدته التي توفيت

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على "cbc "

يتم إعادة بث مسلسل "صيد العقارب" على قناة سى بى سى فى تمام الساعة 2:45 صباحا .

ويتم الغعادة للمرة الثانية الساعة 1.45 ظهرا فى اليوم التالى .