مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4.. ميرنا جميل تكتشف مكان اختباء ياسين بالإسكندرية

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4.. استطاع “فاروق” أحمد رزق، الوصول لمكان ابن عمه “ياسين” أمير كرارة، في الاسكندرية.

وقرر “فاروق” الانتقام من “ياسين” بعد اتهامه بقتل والده.

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4

انتهت الحلقة 3، بمشهد طرق على باب غرفة “ياسين” وابنته، على سطح أحد المنازل في الاسكندرية، حيث يختبئ فيه هروبا من الشرطة ومن ابن عمه “فاروق.

وتشهد الحلقة الرابعة من مسلسل بيت الرفاعي، الظهور الأول للفنانة ميرنا جميل، وتكون هي من يطرق الباب على “ياسين” أمير كرارة.

وتحاول الفنانة إيناس كامل، ضمن الأحداث البحث عن ابنتها بعدما أخذها والدها أثناء هروبه من الشرطة، حيث علمت بالأمر خلال الحلقة السابقة وانفعلت بعدما أكدت لها والدة “ياسين” التي تجسدها صفاء الطوخي، أن “جمالات” رحاب الجمل، أخذت الطفلة لتذهب لها، ولا علم لهم بمكان ابنتها، بالاضافة إلى اختفاء "جمالات.

ويشهد المسلسل علاقة عاطفية بين “ياسين” امير كرارة، وبين الشخصية التي تقدمها الفنانة ميرنا جميل، بعدما يتعرفا على بعضهما البعض، بالاضافة إلى أن الأخيرة سوف تساعده على الهروب واثبات براءته.



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موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

وتعرض الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي غدًا الجمعة في تمام الساعة 9 مساءًا على شاشة أون، ، ويتم اعادة عرضه في تمام الساعة 1:30 صباحا أما الإعادة الثانية تكون في الساعة 9:45 صباحا، كما يعرض على شاشة أون دراما في تمام الساعة الحادية عشر.



مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الخامسة

ويذاع مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 حصريًا على شاشة قناة أون، وقناة أون دراما، بالاضافة إلى منصة واتش إت الإلكترونية، وذلك طوال شهر رمضان الكريم.



مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتحكي قصة المسلسل عن صراعات العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن عالتين أولاد عم لديهم منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطارد بسببها وفى نفس الوقت ينقم لمقتل والده.



مسلسلات رمضان 2024

ابطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين بجانب النجم أمير كرارة، ومنهم أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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