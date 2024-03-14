ريهام حجاج مطلوبة فى بيت الطاعة بمسلسل "صدفة" الحلقة الرابعة

يستكمل "الدستور" باقي أحداث مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج والفنان خالد الصاوي، ويعرض الآن خلال الموسم الرمضاني 2024.

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل صدفة أحداثا مشوقة ومثيرة، خاصة بعد الإفراج عن النجمة ريهام حجاج بعد القبض عليها وهي متلبسة وبحوزتها المخدرات لإنقاذ الطالبة المدمنة.

الفنانة ريهام حجاج مطلوبة في بيت الطاعة بمسلسل صدفة الحلقة الرابعة

تفاجأ النجمة ريهام حجاج بجواب رسمي واستدعاء لبيت الطاعة، بالرغم من عدم أسبقية الزواج، وتبدأ الأحداث في معرفة ريهام حجاج حقيقة زواجها بدون علمها، وتبدأ المواجهة ما بين الرجل الذي يدعي أنه زوجها وخطيبها طارق ليكتشفوا حقيقة الأمر.

وتبدأ ريهام حجاج الرجوع بالذاكرة عندما كانت تجتمع مع أحد الطلاب في مكان للسهر معًا بمناسبة عيد ميلادها، ويحدث لقاء بينها وبين الشخص الذي يدعي أنه زوجها، وتقوم بالاحتفال مع طلابها بالرقص، لتتذكر حقيقة زواجها.

الفنانة ريهام حجاج مطلوبة في بيت الطاعة بـ مسلسل صدفة الحلقة الرابعة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة 4

ظهرت النجمة ريهام حجاج على الجماهير في عمل جديدة ومميزة وهو مسلسل صدفة، الذي كشف موهبتها الكوميدية والمختلفة عن باقي الأدوار الدرامية التي اعتاد الجمهور عليها، وأما عن دورها المميز في مسلسل صدفة، فهي تقدم شخصية جديدة، حيث تقع في العديد من المشاكل دون عمد لتهدم حياتها.

الفنانة ريهام حجاج مطلوبة في بيت الطاعة بـ مسلسل صدفة الحلقة الرابعة

باقي أحداث مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية عن أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها زوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة.

قنوات عرض مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.