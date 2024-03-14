نجوم جدد يشاركون صبا مبارك في مسلسل لحظة غضب الحلقة الخامسة

مسلسلات رمضان 2024

يبحث عشاق النجمة صبا مبارك عن موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 5، الذي يضم مجموعة من ألمع النجوم لتقديم عمل مميز خلال شهر رمضان.

أحداث مسلسل لحظة غضب

تطورت أحداث مسلسل لحظة غضب، خاصة بعد محاولات عديدة من النجمة صبا مبارك التي تقوم بتقديم دور الطباخة يمنى والمتزوجة من النجم محمد فراج والذي يقوم بدور شريف، في إخفاء معالم جريمتها حول مقتل زوجها "شريف".

نجوم جدد يشاركون صبا مبارك في مسلسل لحظة غضب

ويشارك عدد من النجوم الجدد بجانب النجمة صبا مبارك، لتكتمل أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 5، ومن ضمن المشاركين الفنان حسن أبو الروس الذي يعمل جاهدًا لخطبة فاطمة والتي تقوم بدورها سارة عبد الرحمن.

نجوم جدد يشاركون النجمة صبا مبارك في مسلسل لحظة غضب

وظهر النجم يوسف عمر في دور الدكتور عز الذي يحاول مساعدة زوجة مصطفى وهو “محمد شاهين”، لمعالجة ابنها الذي فقد النطق بعد تعرضه لصدمة.

وتذهب يُمنى للنادي، وتقابل خلال وجودها صديقتها القديمة «نيرة»، التي تجسدها الفنانة ناردين فرج، وتطلب منها يُمنى بعد ذلك مساعدتها.

نجوم جدد يشاركون النجمة صبا مبارك في مسلسل لحظة غضب

نجوم جدد يشاركون النجمة صبا مبارك في مسلسل لحظة غضب

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 5

ويستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 5، ومن المقرر عرض الحلقة اليوم على منصة watch it، لاستكمال باقي أحداث المسلسل الذي نال إشادة واسعة من الجماهير.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ويشارك في مسلسل لحظة غضب مجموعة من الفنانين بجانب الفنانة صبا مبارك، ومن أبرزهم: محمد شاهين، علي قاسم بجانب عدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، للمنتج طارق الجنايني.