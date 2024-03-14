مسلسل "بيت الرفاعي" الحلقة 4.. إصابة فاروق بارتجاج فى المخ بسبب ياسين

مسلسلات رمضان 2024..

عرضت الحلقة الرابعة من مسلسل بيت الرفاعي منذ قليل، والتي شهدت أحداث شيقة ومثيرة، ويخوض بطولة العمل النجم أمير كرارة، وإخراج أحمد نادر جلال، تأليف بيتر ميمي.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4

بدأت الحلقة 4 من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد فلاش باك من أحداث العمل، والتي أظهرت “ياسين الرفاعي” أمير كرارة، وابن عمه “فاروق الرفاعي” اثناء طفولتهما، وهما يلعبان بكرة قدم، وعندما قام بشوط الكرة تسبب في وقوع “فاروق” على حجر، على رأسه مما تسبب في إصابته بإرتجاج في المخ.

مسلسل بيت الرفاعي

وذهب “محمود الرفاعي” وابنه “ياسين” مسرعين إلى المستشفى لمعالجة اصابة “فارووق” برأسه، ليخبرهم بأنه أصيب بت إرتجاج في المخ، يجب تلقي العلاج اللازم بعد عمل اشعة مقطعية بالرأس، مما أثار قلق عمه “محمود” عليه، خاصة وانه يتولى تربيته بعد وفاة والده.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

بيت الرفاعي

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي

ويعرض مسلسل بيت الرفاعي يوميًا طوال الشهر الكريم على قناة أون في تمام الساعة التاسعة مساءًا، على أن يعرض على قناة اون دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا، بالاضافة إلى عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

ويعاد مسلسل بيت الرفاعي على قناة أون الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار الدراما والساسبنس حول صراعات أبناء عائلة الرفاعي على الورث.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب أمير كرارة كل من أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.