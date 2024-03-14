مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. مظلومية الحسين تتجدد وصراع الخلافة يشتعل

مسلسل الحشاشين

تنقل أحداث مسلسل الحشاشين لكريم عبدالعزيز الحلقة 4، المشاهدين لمدينة عكا ومنها لمدينة أصفهان، حيث يصل إليها حسن الصباح الذي يجسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز، قادمًا من مصر، بعدما طرده الوزير بدر الدين الجمالي، لرفضه مبايعة الأمير المستعلي بالله الإبن الأصغر للخليفة الفاطمي المستنصر بالله بعد وفاته.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4

لن يتخلى حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الرابعة، عن عهده وولاءه للإمام الشرعى الأمير نزار الأبن الأكبر للخليفة الفاطمي المستنصر، رغم نجاح مخطط الوزير بدر الدين الجمالي في الدعوة لإمامة المستعلي الإبن الأصغر للمستنصر - ابن أخت الوزير- وإزاحة الابن الأكبر ولي العهد، لينشق الصباح عن الفاطميين داعيًا إلى إمامة نزار بن المستنصر بالله ومن جاء مِن نسله.

مسلسل الحشاشين الحلقة 4

مسلسل الحشاشين

اعتبر حسن الصباح أن إمامة الأمير نزار مسألة عقيدة، ومخالفتها خيانة للعهد الذي قطعه على نفسه أمام الخليفة الفاطمي المستنصر بالله قبل وفاته، بعدما زور الوزير الجمالي وصية الخليفة وقتل الأمير نزار، وقال الصباح متوعدًًا: “في 300 داعٍ للحق بيصدقوني أكثر من نفسهم، والمظلومية بتاعة سيدنا الحسين هتتجدد تاني”.

موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 5

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين في الساعة 9:45 مساءً بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، ويتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين إعادة فى تمام الساعة 11 مساءً، 4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الخامسة

تبث حلقات مسلسل الحشاشين عبر قنوات dmc وdmc drama، ومنصة watch it، باعتبارها الناقل الوحيد والحصري لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين

قصة مسلسل الحشاشين

تسلط حلقات مسلسل الحشاشين الضوء على أحداث تاريخية تعود إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105 م، حيث تدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدم أفكار مغلوطة لجذب أتباعه وإقناعهم أتباعه بتبرير جرائمهم.

أبطال مسلسل الحشاشين

يجمع مسلسل الحشاشين طاقم عمل كبير من ألمع نجوم الفن أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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