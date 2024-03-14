الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب.. سيمون تساعد نجلها للهروب من غادة عبدالرازق

مسلسلات رمضان 2024..

دافعت سيمون التي تجسد شخصية سماسم، عن نجلها أمام زوجها، إسماعيل الغول الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، حتي لا ينهال عليه بالضرب عندما علم بمقتل علي، والذي وصفه بزهرة شباب العائلتين (درغام والغول)، وطلبت منه ألا يتعرض له، ويحاول حمايته من عائلة درغام، والشرطة التي تبحث عنه، وذلك ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب.



وبحثت الشرطة عن نجل الغول، وهو الأمر الذي دفع كل من سماسم والغول في إخفاء نجلهما عن العائلة والشرطة، وهي تواسيه قائلًة: "إسماعيل انسي حسن وابنه دلوقتي خلينا في المهم، ابني أهم حاجة أنا محلتيش غيره، ومحدش هيقدر يهوب ناحيته، محدش هيقدر يلمس شعره منه، اللي هيلمس شعره منه هطربق الدنيا على دماغه، وبعدين نشوف هنعمل ايه، طول ما إحنا عايشين محدش هيهوب ناحية ابني، اللي هيقرب منه أنا هاكله بسناني".



أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب



الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن.



ملخص الحلقات الماضية من مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق

كانت أحداث الحلقات الماضية من مسلسل صيد العقارب تدور حول عائلة درغام وعائلة الغول الاصدقاء على مدار خمسين عام، وابناءهم يحبون بعضهم ويتزوجون، إلا أن يقع أمر ما، من خلال اكتشاف نجل الغول خيانة والدته مع علي الذي يلعب دوره الفنان محمود عبد المغني ويقرر قتله لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

اقرأ أيضًا: