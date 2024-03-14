مسلسل محارب الحلقة 4.. حسن الرداد يهرب من السجن بعد مطاردة طويلة

مسلسلات رمضان 2024..

يعرض اليوم الحلقة 4 والجديدة من مسلسل محارب في تمام الساعة 9 مساءً، الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي وهو ضمن مسلسلات 30 حلقة من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد وماجد المصري، نرمين الفقي وأحمد زاهر.

مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 4

تصاعدت الأحداث خلال الحلقات السابقة من مسلسل محارب حيث تشتعل الأحداث بين محارب وعائلة العزازي، بسب رفضه التنازل عن القضية، فيما يواصل حسام بتهديد متواصل لـ محارب.

وبعدما رفض محارب مساومة “حسام” على القضية وهو يبتزه في المستشفى قام محارب بالهجووم على احمد زاهر وضربه واصابته حتى غاب عن الوعي.

فيما نجح محارب في الهرب من المستشفى ومن الشرطة بعد مطاردة طويلة بينهم وتنتهي أحداث الحلقة عند هذا الحد، وتزداد الأحداث التشويقية مع كل حلقة.

ويسعى محارب للثأر لمقتل والدته "عفاف شعيب" بينما يحاول ماجد المصري بقوة من أجل إخراج ابنه من السجن، وتشتعل الأحداث بينهم في الحلقات الجديدة.

مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة الثالثة

بدأت أحداث مسلسل محارب في اليوم الأول من رمضان حيث يعرض يوميًا طوال الشهر الكريم في التاسعة مساءً حصريًا على CBC

أما عن مواعيد الإعادة ستكون عبر قناة سي بي سي في الخامسة صباحًا، والرابعة مساءً من اليوم التالي، ويعرض على cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل محارب الحلقة الثالثة

وسبق أن أعلنت شبكة قنوات cbc الفضائية عن عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد وناهد السباعي عن عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل 2024 ويعرض مسلسل محارب على شاشة cbc العامة وcbc drama بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

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