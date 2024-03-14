مسلسل صيد العقارب حلقة 4| رياض الخولي يعاقب نجله لقتله محمود عبد المغني

مسلسلات رمضان 2024

تصاعدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم سيمون، ورياض الخولي، وأحمد ماهر، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

واكتشف إسماعيل الغول الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، قتل نجله الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماجد، لنجل صديقه علي حسن درغام ويجسده الفنان محمود عبد المغني، وهو الأمر الذي أصابه بالفزع والحزن، معلقًا “انت بتقول إيه، دا صاحبي وصاحب عمري اللي طلعت بيه من الدنيا، ازاي مات، ملقتش غير دا وتموته”.

وتابع اسماعيل الغول لومه في نجله الذي يلعب دوره الفنانأحمدماجد قائلًا: “عارف حسن درغام وولاده هيعملوا فيك إيه، هيقطعوك حتت ويرموك لكلاب السكك، هيقطعوك بسنانهم، عشان يطفوا نار الغل اللي جواهم، علي زهرة شباب العيلة".

تفاصيل الحلقة الرابعة لصيد العقارب

ويكمل الفنان رياض الخولي (إسماعيل الغول) الضرب في نجله قائلاً: “أنا كنت عارف إنك هتجيبلي مصيبة سودا، لكن تطربقها فوق دماغي”.

مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب

يعرض مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق في تمام الساعة السابعة والنصف حصريا عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات.

أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب



الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن.

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