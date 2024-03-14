قائمة تحالف المستقلين تعلن عن تشكيلها للمنافسة فى انتخابات نقابة المحامين

أعلنت قائمة تحالف المستقلين، عن تشكيلها الذي ينافس على عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين في الانتخابات المرتقبة 23 مارس الجاري.

ضم التشكيل 12 من المرشحين على مقاعد العضوية عن محاكم الاستئناف المختلفة، ممن لهم خبرة نقابية ووجود بين أعضاء الجمعية العمومية ومشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.

وجاء التشكيل كالتالي:

• محكمة استئناف القاهرة:

- د. أيمن عطالله

- محمد هاشم

- هاني دريري

- أشجان البخاري

• محكمة استئناف إسكندرية:

- الهيثم تيسير

• محكمة استئناف بني سويف:

- مصطفى عكاشة

- د. علي يسري

• محكمة استئناف طنطا:

- سامح محمد مريت

- عيد الخطيب

• محكمة استئناف المنصورة:

- أحمد أبوالمعاطي جمعة

• محكمة استئناف الإسماعيلية:

- أحمد العدوي

• محكمة استئناف قنا

- فوزي عطالله



وثمنت القائمة في إعلان تشكيلها، سعي المحامي منتصر الزيات، النقابي البارز وعضو مجلس النقابة الأسبق، إلى التوافق على تشكيل القائمة والحرص على وجود عناصر قوية في تشكيلها، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام آخرين لها.

مجلس نقابة المحامين يقرر عقد الانتخابات يوم 23 مارس الجارى



كان قد عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الخميس الموافق 7 /3 /2024، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والمتعلقة بالعملية الانتخابية.

وفي بداية الاجتماع وجه نقيب المحامين السادة أعضاء المجلس بدراسة جميع الأحكام القضائية الصادرة، لكي يبدي كل عضو رأيه فيها ليتم اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الجمعية العمومية.

وبعد مناقشات وافق مجلس النقابة العامة للمحامين بأغلبية أعضائه على عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، يوم السبت الموافق 23 مارس الجاري.