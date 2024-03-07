في رمضان.. مجلس نقابة المحامين يعلن موعد انعقاد العملية الانتخابية

وافق مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، بأغلبية أعضائه على عقد انتخابات مجلس نقابة المحامين يوم السبت الموافق 23 مارس.

واتفق مجلس نقابة المحامين في اجتماعه، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، على إرجاء انعقاد انتخابات نقابة المحامين لإكمال الإجراءات اللوجستية وطبقًا لطلبات الجهة القضائية المشرفة ولتطبيق الأحكام، وذلك عن الموعد الذي كان محددًا لها سلفًا 9 مارس.

وشدد المجلس في اجتماعه على أنه "لا عودة في الإجراءات التي تمت، فقط تأجيل موعد الانتخابات.

وناقش الاجتماع الموعد الجديد الذي يرى الأعضاء انعقاد الانتخابات فيه، سواء خلال شهر رمضان أو بعده، لتأتي الأغلبية مؤيدة لعقده في 23 مارس، ورفض عقده في 17 مارس أو 10 مارس.



دراسة الأحكام القضائية

وقرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، رفع جلسة المجلس المنعقدة لمدة نصف ساعة حتى يتمكن الأعضاء من دراسة الأحكام التي صدرت من محكمة القضاء الإداري.

وتم توزيع تقرير اللجنة القانونية المعاونة لمجلس النقابة، والذي أوصى بتأجيل الانتخابات وسحب قرار الدعوة وبدء الإجراءات من جديد لحماية العملية الانتخابية من البطلان.

وأشار النقيب عبد الحليم علام، إلى أنه يستهدف فقط مصلحة الجمعية العمومية والحفاظ على أموال النقابة.

وأشار إلى أن مصلحة النقيب والمجلس القادم مهما كان هي إجراء الانتخابات بشكل سليم يحصنها من البطلان، وأن ذلك هو هدف المجلس الحالي فقط.

وأكد عدد من الأعضاء أن طباعة أوراق العملية الانتخابية تستلزم وقتا وكذا اللجنة القضائية المشرفة طلبت وقتا وهناك لوجستيات تتطلب وقت أيضًا.