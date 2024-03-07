الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"التعليمات وصلت".. "أبو كراع" يغادر اجتماع مجلس المحامين بطلب من سامح عاشور

قاعة اجتماع مجلس
قاعة اجتماع مجلس المحامين اليوم

تواصل نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور، مع خالد ابو كراع، هاتفيا من خلال هاتف مجدي سخي، عضو مجلس النقابة، بعد تسببه في ازمة باجتماع مجلس نقابة المحامين.

حاول عاشور وسخي، إقناع خالد أبو كراع بمغادرة اجتماع المجلس، وهو الأمر الذي عارضه في البداية، قبل الاستجابة لإصرار عاشور في المهاتفة.

وعلق أبو كراع على المهاتفة: "التعليمات جات"

وتوقف اجتماع مجلس نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، عن انعقاده، بسبب محاولة خالد أبو كراع دخوله عنوة والمشاركة فيه، بصفته عضو مجلس نقابة، على حد قوله.

وتسبب دخول أبو كراع في غضب أعضاء مجلس النقابة الذين اعترضوا على حضوره، في ظل أن عضويته في مجلس النقابة سقطت، وأن حكم تعديل عقوبته مستشكل في تنفيذه وموقوف بقوة القانون.

واشتبك أبو كراع لفظيا مع أعضاء مجلس النقابة الحاضرين، ما استدعى رفع الاجتماع من قبل النقيب.

سامح عاشور نقيب المحامين مجدي سخي مجلس النقابة مجلس نقابة المحامين خالد أبو كراع

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