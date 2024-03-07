علام يقرر تسجيل جلسة مجلس "المحامين" وإذاعتها كاملة لأعضاء الجمعية العمومية

بشأن الانتخابات

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتسجيل جلسة مجلس النقابة المقرر عقدها اليوم الخميس بشأن الانتخابات، وإذاعتها كاملة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر منصة النقابة الإلكترونية.

وجاء نص القرار كالآتي: “ حرصًا مني على أن تكون كافة المواقف والحقائق ـ للتاريخ ـ تحت بصر وبصيرة وسمع ووعي زملائي وزميلاتي وأبنائي من أعضاء الجمعية العمومية، فقد قررت تسجيل الجلسة المقرر عقدها اليوم لمجلس النقابة بشأن الانتخابات، ويكون التسجيل بالصوت والصورة، لتذاع الجلسة كاملة اليوم إلى أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر منصة النقابة الإلكترونية.. كما سأصدر لكم بيانًا مكتوبًا مني يرد على الجميع، ويجيب على كل التساؤلات المطروحة في نهاية اليوم”.

موقف غامض لانتخابات المحامين

ويستأنف مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، اليوم الخميس، اجتماعه الذي بدأ أمس، لبحث الموقف في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري التي صدرت مساء أمس، والخاصة بالانتخابات.

كان المجلس قد دعا لاجتماعٍ عاجلٍ أمس، لاتخاذ قراره بشأن العملية الانتخابية، وحضر أعضاء المجلس بأغلبية تشكيله من التاسعة صباحًا واستمر الانعقاد حتى نهاية اليوم، لكن تبين أثناء انعقاد المجلس أن محكمة القضاء الإداري، قد حجزت جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها بشأن الانتخابات للحكم بجلسة اليوم.

إرجاء أي قرار والتريث حتى تصدر المحكمة قرارها

ورأى المجلس أن الأوفق وما يحقق المصلحة العامة، هو إرجاء أي قرار والتريث حتى تصدر المحكمة قرارها، خاصة وأن النقابة تقدمت للمحكمة بطلب لتفسير الأحكام الصادرة منها بشأن العملية الانتخابية، لما شاب هذه الأحكام من غموض في شأن آلية تنفيذها