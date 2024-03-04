نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة للاجتماع.. الأربعاء المقبل

وجه نقيب المحامين عبدالحليم علام، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة لحضور اجتماع، يوم الأربعاء، الموافق 6/ 3/ 2024، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، بمقر النقابة العامة برمسيس.

كانت المحكمة الإدارية العليا قررت في جلستها اليوم لنظر الطعون على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ٢٤ فبراير بشأن انتخابات نقابة المحامين، إحالة الطعون إلى هيئة مفوضين الدولة دون تحديد جلسة.

فيما قال المحامي عصام الاسلامبولي، المتحدث باسم اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين في شأن طعون الانتخابات، إن هناك مأزق شديد بسبب حكم القضاء الإداري في ظل الحكم بما لم يطلبه الخصوم برأي المحكمة عدم قانونية اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واختصاص مجلس النقابة بذلك.

ولفت إلى المشكلة أن هناك إلزام بالانتظار ٥٠ يوما بعد إعلان القائمة النهائية ١٠ للطعون و٤٠ للدعاية الانتخابية، واتوقع تأجيل عقد انتخابات المحامين عن موعدها المحدد في ٩ مارس وايضا لما بعد ١٨ مارس رغم انتهاء ولاية المجلس في هذا التاريخ.

وأوضح أن مجلس النقابة سيظل يمارس عمله لحين انتهاء الانتخابات ويكون وجوده قانونا بحكم الأحكام التي صدرت، حتى لا يتم الطعن على الانتخابات وحتى يتم الالتزام بالمواعيد الخاصة بالطعون والدعاية الانتخابية".