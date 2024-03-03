نقيب المحامين من حلوان: طبقنا الحوكمة في كل مظاهر الصرف داخل النقابة

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مع محامي حلوان، رد خلاله على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين، وعرض كل ما يدور داخل نقابة المحامين من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي.



واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: خلال المجالس السابقة حدث تجريف لكل شيء داخل نقابة المحامين، فتم تجريف الكوادر الشبابية وتجريف العقول، مرورًا بتجريف أموال الأيتام والأرامل، لافتًا إلى أن هناك أكاذيب وشائعات كانت تردد طوال الفترة الماضية، بغرض تشويه ما قدمناه من خدمات لأعضاء الجمعية العمومية، خلال فترة زمنية وجيزة.



وأضاف أنه لو أُحسن استغلال أموال المحامين من قِبل المجالس النقابية المتعاقبة لأصبح للمحامين شأنًا أخرًا، من زيادة المعاشات وزيادة نسبة العلاج، وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.

وأكد أنه منذ أصبح نقيبًا للمحامين، وهو يعمل لصالح المحاماة والمحامين، وحقق خلال 15 شهرًا ما لم يتحقق في 20 عامًا، مشددًا على أن كل كلامه بناءً على أوراق ومستندات وتقارير صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستكمل أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.

وتابع: «بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية».

واختتم قائلا إن الزيادة التي تحققت في عهده في ميزانية النقابة نتجت عن حسن إدارته لموار النقابة وتطبيق نظام الحوكمة، والذي مكنه من غلق منافذ الفساد داخل النقابة.