الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اليوم.. مجلس نقابة المحامين يجتمع لبحث تأجيل الانتخابات

اجتماع المجلس
اجتماع المجلس

يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، اجتماعًا بعد اليوم الأربعاء، وذلك بمقر النقابة العامة برمسيس.

يبحث المجلس، تقرير اللجنة القانونية المعاونة له، في شأن تأجيل الانتخابات المقررة ٩ مارس وإعادة جميع الإجراءات من جديد.

وأوصت اللجنة في اجتماعها، أمس، بتأجيل الانتخابات في ظل إمكانية قبول الطعون عليها بالشكل الحالي، واقترحت إعادة الدعوة خلال أسبوع وبدء جميع الإجراءات من جديد.

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اللجنة القانونية توصى بتأجيل انتخابات نقابة المحامين.. وبدء الإجراءات من جديد

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نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة للاجتماع.. الأربعاء المقبل

 

كانت قد قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها لنظر الطعون على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ٢٤ فبراير بشأن انتخابات نقابة المحامين، إحالة كل الطعون
إلى هيئة مفوضين الدولة دون تحديد جلسة.

فيما قال المحامي عصام الإسلامبولي، المتحدث باسم اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين في شأن طعون الانتخابات، إن هناك مأزقا شديدا بسبب حكم القضاء الإداري في ظل الحكم بما لم يطلبه الخصوم برأي المحكمة عدم قانونية اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واختصاص مجلس النقابة بذلك.

ولفت إلى المشكلة أن هناك إلزاما بالانتظار ٥٠ يومًا بعد إعلان القائمة النهائية ١٠ للطعون و٤٠ للدعاية الانتخابية، وأتوقع تأجيل عقد انتخابات المحامين عن موعدها المحدد في ٩ مارس وأيضا لما بعد ١٨ مارس رغم انتهاء ولاية المجلس في هذا التاريخ.

وأوضح أن مجلس النقابة سيظل يمارس عمله لحين انتهاء الانتخابات ويكون وجوده قانونا بحكم الأحكام التي صدرت، حتى لا يتم الطعن على الانتخابات، وحتى يتم الالتزام بالمواعيد الخاصة بالطعون والدعاية الانتخابية".          

وكان قد قرر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.

النقابة العامة للمحامين عبد الحليم علام المحكمة الإدارية العليا تأجيل الانتخابات الانتخابات

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