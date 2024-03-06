اليوم.. مجلس نقابة المحامين يجتمع لبحث تأجيل الانتخابات

يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، اجتماعًا بعد اليوم الأربعاء، وذلك بمقر النقابة العامة برمسيس.

يبحث المجلس، تقرير اللجنة القانونية المعاونة له، في شأن تأجيل الانتخابات المقررة ٩ مارس وإعادة جميع الإجراءات من جديد.

وأوصت اللجنة في اجتماعها، أمس، بتأجيل الانتخابات في ظل إمكانية قبول الطعون عليها بالشكل الحالي، واقترحت إعادة الدعوة خلال أسبوع وبدء جميع الإجراءات من جديد.

كانت قد قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها لنظر الطعون على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ٢٤ فبراير بشأن انتخابات نقابة المحامين، إحالة كل الطعون

إلى هيئة مفوضين الدولة دون تحديد جلسة.

فيما قال المحامي عصام الإسلامبولي، المتحدث باسم اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين في شأن طعون الانتخابات، إن هناك مأزقا شديدا بسبب حكم القضاء الإداري في ظل الحكم بما لم يطلبه الخصوم برأي المحكمة عدم قانونية اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واختصاص مجلس النقابة بذلك.

ولفت إلى المشكلة أن هناك إلزاما بالانتظار ٥٠ يومًا بعد إعلان القائمة النهائية ١٠ للطعون و٤٠ للدعاية الانتخابية، وأتوقع تأجيل عقد انتخابات المحامين عن موعدها المحدد في ٩ مارس وأيضا لما بعد ١٨ مارس رغم انتهاء ولاية المجلس في هذا التاريخ.

وأوضح أن مجلس النقابة سيظل يمارس عمله لحين انتهاء الانتخابات ويكون وجوده قانونا بحكم الأحكام التي صدرت، حتى لا يتم الطعن على الانتخابات، وحتى يتم الالتزام بالمواعيد الخاصة بالطعون والدعاية الانتخابية".

وكان قد قرر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.