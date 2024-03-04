الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عصام كامل: وظيفة الأخبار للصحافة الورقية لم تعد موجودة

جانب من اللقاء بنقابة
جانب من اللقاء بنقابة الصحفيين

أكد الكاتب الصحفي عصام كامل ضرورة تغيير وظيفة الصحافة الورقية لإبقائها حية، لأن وظيفة الأخبار لم تعد وظيفة الورقي في ظل وسيط أسرع آخر.

وأشار إلى أن الصحافة الاجتماعية "السوشيال ميديا" مهمة ولها تأثير ولا بد من اعتبارها إعلامًا قويًا ومؤثرًا، موضحًا أنه في محور مستقبل الصحافة رؤية لتطوير القائم بالاتصال ذاته ومن ذلك خريجو كليات الإعلام غير المؤهلين لسوق العمل.

وعلق: لدينا تجربة الدحيح الذي بدأ بشكل اجتماعي ثم تحول إلى مؤسسة كاملة لها وجود وتأثير ودخل.

واختتم: "الإبقاء على المهنة يستلزم تطوير قدرات القائمين بالاتصال".

وبدأ منذ قليل الاجتماع التحضيرى الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بمقر النقابة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة والقيادات الصحفية.

ورحب خالد البلشي نقيب الصحفيين بالضيوف، موضحًا أن المؤتمر يمثل محاولة لمناقشة قضايا الصحفيين والمهنة وفقًا للدعوة التي أطلقها المجلس.

وأوضح: طرحنا ٣ محاور تناقش مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

وأضاف: جلسة اليوم هي جلسة عصف ذهني لوضع تصور لتشكيل المؤتمر ولجانه وتحديد المشكلات والمحاور لكل فرع من الفروع الثلاثة.

كان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، قد قرر فى اجتماعه المنعقد فى 23 يناير الماضى، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال شهر مايو 2024م، واختيار لجنة مشتركة من مجلس النقابة والجمعية العمومية، وكذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها، للإعداد للمؤتمر من خلال عقد جلسات تحضيرية خلال الشهور الثلاثة المقبلة، على أن يرأس اللجنة نقيب الصحفيين لحين اختيار أمين عام للمؤتمر، وتتولى اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة مخاطبة الجهات المختلفة للإعداد للمؤتمر، وكذلك فتح الباب للزملاء الراغبين للمشاركة فى اللجنة.

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