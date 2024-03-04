الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

جمال عبدالرحيم: الصحافة الورقية تشهد تراجعًا شديدًا وتحتاج إلى مساندة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المؤتمر العام السادس للصحافة مهم للغاية لأنه يتعلق بشكل أساسي بالمهنة وحالة التراجع التي شهدتها المهنة، والصحافة الورقية تستلزم اهتمام النقابة بعقد هذا المؤتمر.

وأشار إلى أن أرقام التوزيع بعدما كانت تصل في بعض الصحف إلى مليون نسخة، والآن الصحف بالكامل لا توزع ثلث هذا الرقم، وهو ما يعكس معاناة الصحافة الورقية.

ونوه بأن الصحافة الإلكترونية ليست السبب المباشر ولكن محتوى الصحافة وهامش الحرية، كما أنه لا خلاف بين الورقي والإلكتروني بل هناك تكامل.

وشدد على أن الصحافة الورقية تحتاج إلى مساندة، ولا بد من المحافظة عليها لأنها تاريخ مصر وهو ما نهدف إليه في المؤتمر السادس.

 

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"الصحفيين" تبدأ أولى الجلسات التحضيرية للمؤتمر العام السادس.. الإثنين

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الأربعاء.. "الصحفيين" تنظم مؤتمرًا تضامنيًا فى اليوم العالمى للصحفيين الفلسطينيين

 

واختتم: "لدينا أزمة في التشريعات وهناك عراقيل شديدة في تراخيص إصدار الصحف خاصة في القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، ومن ذلك المبالغ الباهظة في القانون ولا بد من النص على إصدار الصحف بالإخطار".

وبدأ منذ قليل الاجتماع التحضيرى الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بمقر النقابة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة والقيادات الصحفية.

ورحب خالد البلشي نقيب الصحفيين بالضيوف، موضحًا أن المؤتمر يمثل محاولة لمناقشة قضايا الصحفيين والمهنة وفقًا للدعوة التي أطلقها المجلس.

وأوضح: طرحنا ٣ محاور تناقش مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

وأضاف: جلسة اليوم هي جلسة عصف ذهني لوضع تصور لتشكيل المؤتمر ولجانه وتحديد المشكلات والمحاور لكل فرع من الفروع الثلاثة.

كان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، قد قرر فى اجتماعه المنعقد فى 23 يناير الماضى، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال شهر مايو 2024م، واختيار لجنة مشتركة من مجلس النقابة والجمعية العمومية، وكذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها، للإعداد للمؤتمر من خلال عقد جلسات تحضيرية خلال الشهور الثلاثة المقبلة على أن يرأس اللجنة نقيب الصحفيين لحين اختيار أمين عام للمؤتمر، وتتولى اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة مخاطبة الجهات المختلفة للإعداد للمؤتمر، وكذلك فتح الباب للزملاء الراغبين للمشاركة فى اللجنة.

جمال عبد الرحيم نقابة الصحفيين المؤتمر العام السادس الصحافة الورقية المؤتمر

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