"الصحفيين" تبدأ أولى الجلسات التحضيرية للمؤتمر العام السادس.. الإثنين

وجهت نقابة الصحفيين الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية، لحضور الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، في الخامسة مساء الاثنين المقبل الموافق 4 مارس، بالقاعة المستديرة في الدور الثالث؛ لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجي، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.



وكان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قد قرر في اجتماعه المنعقد في 23 يناير الماضي، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال مايو 2024م، واختيار لجنة مشتركة من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وكذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها، للإعداد للمؤتمر من خلال عقد جلسات تحضيرية خلال الشهور الثلاثة القادمة على أن يرأس اللجنة نقيب الصحفيين لحين اختيار أمين عام للمؤتمر، وتتولى اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة مخاطبة الجهات المختلفة للإعداد للمؤتمر، وكذلك فتح الباب للزملاء الراغبين للمشاركة فى اللجنة.



عرض مسرحية "حكايات تاء مربوطة" على مسرح النقابة.. 7 مارس



فيما تستضيف اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين العرض المسرحى "حكايات تاء مربوطة"، من تأليف وإخراج حازم الصواف.



"حكايات تاء مربوطة" بطولة مجموعة من المواهب التمثيلية لفرقة "ستوديو أوديشن" المسرحية المستقلة لفنون الأداء.



وبالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة، يناقش العرض مشكلات اجتماعية خاصة بعلاقة المرأة بالرجل من خلال مجموعة متنوعة من الحكايات يطرحها مذيع على السوشيال ميديا تقدم حكايات وهمومًا تخص المرأة من منظور الرجل، ويأتي ذلك في إطار اجتماعي يجمع بين المواقف الدرامية والكوميدية، في السابعة مساء الخميس 7 مارس المقبل على مسرح النقابة.