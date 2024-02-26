الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الأربعاء.. "الصحفيين" تنظم مؤتمرا تضامنيا في اليوم العالمي للصحفيين الفلسطينيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

اعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تنظيم مؤتمر تضامنى مع الصحفيين الفلسطينيين، وصد العدوان الصهيونى المستمر على الأشقاء الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة.

اليوم العالمى للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين

وبالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمى للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، يبدأ المؤتمر بقاعة محمد حسين هيكل الساعة 2 ظهرًا بعد غدٍ الأربعاء 28 فبراير بكلمة نقيب الصحفيين خالد البلشى، وكلمة عبر الفيديو لنقيب الصحفيين الفلسطينيين، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين ناصر أبوبكر.

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ويتضمن المؤتمر الذي تعقده نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، شهادات حية من قلب غزة لصحفيين فلسطينيين، بينهم الإعلامية الفلسطينية خولة الخالدى، التى قضت ما يزيد على 100 يوم تحت القصف الصهيونى، والصحفى الفلسطينى خالد أبوسلطان أحد مصابى العدوان الصهيونى الغاشم على ناقلى الحقيقة.

130 شهيد و1500 نازح منذ 7 أكتوبر

يذكر أن صواريخ ورصاص الاحتلال قتل منذ السابع من أكتوبر الماضى، أكثر من 130 صحفيًا، وعاملًا فى قطاع الإعلام خلال حرب الإبادة الجماعية.


كما يواصل الاحتلال استهداف منازل الصحفيين بالتدمير، وقتل عائلاتهم، الذى طال عشرات المنازل المأهولة مما تسبب باستشهاد العشرات من عائلات الصحفيين فى قطاع غزة.
 

ونزح أكثر من 1500 صحفى فى قطاع غزة، يعمل معظمهم فى مراكز عملهم المنتشرة بالمستشفيات ومراكز الإيواء، ورغم ذلك فإن الاحتلال يستهدفهم بشكل مباشر أثناء تأديتهم لمهامهم ورسالتهم المهنية والإنسانية.

وقامت قوات الاحتلال بقصف وتدمير 73 مؤسسة إعلامية فى قطاع غزة، من بينها 21 إذاعة محلية، 15 وكالة أنباء محلية ودولية، 15 فضائية محلية ودولية، 6 صحف محلية، 3 أبراج بث، و13 مؤسسة خدمات صحفية.
وتعرض أكثر من  65 صحفيًا للاعتقال خلال الفترة نفسها.
 

نقابة الصحفيين الصحفيين الفلسطينيين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين لعدوان الصهيونى محمد حسين هيكل

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