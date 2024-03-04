الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

شبح التأجيل يهدد انتخابات نقابة المحامين..

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قال المحامي عصام الاسلامبولي، المتحدث باسم اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين في شأن طعون الانتخابات، إن المحكمة الإدارية العليا، تعقد اليوم الإثنين، جلسة هامة للنظر في الطعون المقدمة على أحكام محكمة القضاء الإداري بشأن انتخابات المحامين.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" هناك مأزق شديد بسبب حكم القضاء الإداري في ظل الحكم بما لم يطلبه الخصوم برأي المحكمة عدم قانونية اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واختصاص مجلس النقابة بذلك.


ولفت إلى المشكلة أن هناك إلزام بالانتظار ٥٠ يوم بعد إعلان القائمة النهائية ١٠ للطعون و٤٠ للدعاية الانتخابية، واتوقع تأجيل عقد انتخابات المحامين عن موعدها المحدد في ٩ مارس وايضا لما بعد ١٨ مارس رغم انتهاء ولاية المجلس في هذا التاريخ.


وأوضح أن مجلس النقابة سيظل يمارس عمله لحين انتهاء الانتخابات ويكون وجوده قانونا بحكم الأحكام التي صدرت، حتى لا يتم الطعن على الانتخابات وحتى يتم الالتزام بالمواعيد الخاصة بالطعون والدعاية الانتخابية، لكن كل ذلك متوقف على موقف الإدارية العليا اليوم.

فيما طالبت اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين في شأن الطعون والانتخابات، المحامين الحاضرين جلسات نظر الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النقابة، بضرورة الحفاظ على المصظهر الحضاري وتأكيد سيادة القانون.

وأصدرت اللجنة بيانا موجها للمحامين حاضري جلسات الطعون الانتخابية جاء فيه: تتقدم اللجنة القانونية بنقابة المحامين بخالص الشكر لكم على دوركم الإيجابي الرائع في إرساء قواعد الديمقراطية النقابية التي ننشدها جميعًا، والذي بدا جليًا في إصراركم على الحضور بجلسات الدعاوى والطعون، وإن اختلف الرأي فيما بيننا اختلافًا محمودًا في شأن أصول وقواعد ارساء العمل الديمقراطي في نقابتنا.

وأضافت: نهيب بالجميع ضرورة الحفاظ على مظهرنا الحضاري المعبر عن رسالتنا السامية، كشريك أصيل للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وتذكروا دائما أن مظهرنا الحضاري جزء أصيل من انطباع المحكمة  التي نمثل أمامها  .

وطالبت: يرجى عدم الصخب أو المقاطعة لأي مترافع من أي من الزملاء عن مقيمي الدعاوى ضد النقابة   أو  عن النقابة  ، مهما كانت الأسباب، ومن يبدى الدفاع  له  وحده حتى ينتهي كفالة الحديث إلى المحكمة في مجال دفاعه.

كما طالبت: يرجى عدم التجاوب مع أي استفزازات أو استدراج من أي شخص  غير مسئول يجنح للإساءة إلى نفسه أو الى زملائه ويسعى لإفساد الجلسة أو إحداث أي تجاوز  بها.

واكدت ان كل الاحتمالات مطروحة في مسار الدعاوى لوجاهة الآراء القانونية المطروحة، وللثغرات العديدة  التي يحفل بها قانون المحاماة المنظم لرسالتنا ومهنتنا ونقابتنا - لأسباب لا مجال للحديث عنها – وبما يجعلنا جميعًا ننتصر للدستور والقانون، لا لأنفسنا  ، مرتضين ما ينتهي اليه الفصل في الدعاوى بدرجتيها من القضاء الإداري  ،  و المحكمة الإدارية العلي.

وشددت: اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين إتمام العمل المسند إليها.. عاشت وحدة  كل المحامين عظيم محبتنا واحترامنا وتقديرنا للجميع، زملاء أجلاء، معارضين كانوا أو مؤيدين  ".
                                                      
وسبق أن عقدت اللجنة القانونية المشكلة من نقيب المحامين لمعاونة مجلس النقابة في مباشرة الطعون المقامة والأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية، اجتماعها الأول.
حضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة وهم الأساتذة عصام الاسلامبولي وثروت الخروباوي والدكتور مصطفى السعداوي، وإبراهيم عبدالعزيز سعودي، وتم الاتفاق على تسمية المحامي عصام الاسلامبولي متحدثا باسم اللجنة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها، الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في جلسة ٢٤ فبراير الماضي وأوجه الطعن عليها وتنسيق الدفاع.

وكان قد قرر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.

اختصاص المحكمة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا القضاء الادارى أحكام القضاء الإداري عصام الاسلامبولى الطعون المقدمة على أحكام القضاء الإداري

مواد متعلقة

اللجنة القانونية بنقابة المحامين تصدر بيانا بشأن جلسات نظر الطعون على الانتخابات

نقيب المحامين من حلوان: طبقنا الحوكمة في كل مظاهر الصرف داخل النقابة

أيمن عطالله: برنامجى الانتخابى يتضمن منظومة متكاملة لدعم ذوى الاحتياجات من المحامين وأسرهم

اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين تعقد اجتماعها الأول

علام: أخاف على ضياع نقابة المحامين بسبب كثرة الطعون ضد الانتخابات

نقيب المحامين يشكل لجنة قانونية لمعاونة مجلس النقابة فى طعون الانتخابات

إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات المحامين 2024

نقابة الصحفيين تدين "مجزرة الطحين": وصمة عار على جبين الإنسانية

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

موعد إعلان الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة 2024

تقدم كبير فى مفاوضات الهدنة وعقبات طفيفة.. ماذا حدث فى مباحثات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضًا لقانون التجنيد فى جيش الاحتلال

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير