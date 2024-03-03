الأحد 03 مارس 2024
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سياسي

أيمن عطالله: برنامجى الانتخابى يتضمن منظومة متكاملة لدعم ذوى الاحتياجات من المحامين وأسرهم

أيمن عطالله
أيمن عطالله

أعلن الدكتور أيمن عطالله، المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين على مقعد استئناف القاهرة، رؤيته لتطبيق منظومة متكاملة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من المحامين وأسرهم، في برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار "نقدر.. مفيش مستحيل".

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اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين تعقد اجتماعها الأول

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وأوضح عطالله، في بيان له، أن رؤيته تتضمن عدة محاور، أولها بالطبع العمل على توفير قاعدة بيانات للمحامين وأسرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بإجراءات سهلة مبسطة مرقمنة، وأيضا تأهيل النقابة العامة والفرعيات لاستقبالهم.

وأشار إلى ضرورة استحداث لجنة خاصة ضمن اللجان النقابية لتحقيق تواصل مباشر مع المحامين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وتوفير كل حقوقهم، سواء من جهات الدولة أو النقابة أو جهات عملهم بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية.

استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

ونوه المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين: كذلك لا بد من عقد برتوكول تعاون مع وزارات التضامن والعدل والداخلية للإلزام بحقوق الزملاء ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، منها استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة وتطبيق الكود الهندسي الملائم لظروفهم في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة المختلفة.

وأكد ضرورة بحث إمكانية توفير دعم مادي لهم من النقابة وفق اشتراطات معينة، منها الوضع المالي ومستجدات الحالة الصحية وعدد التوكيلات على سبيل المثال، وأيضًا توفير ميزة إضافية لهم في خدمات النقابة وحصص في كل العروض التي يتم توفيرها، ووضع نظام استثنائي لهم في منظومتي العلاج والمعاشات.

واختتم عطالله، أن ما طرحه في رؤيته يمثل مطلبا أساسيا لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين قد لمسه خلال الجولات المختلفة والمناقشات معهم، مؤكدًا ضرورة طرح هذه الرؤية للحوار المجتمعي؛ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة تحقق الغرض.

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