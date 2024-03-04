الإثنين 04 مارس 2024
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سياسي

محمود المملوك يطالب بإتاحة الالتحاق بجداول الانتساب بالنقابة لصحفيى المواقع الإلكترونية

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

طالب الكاتب الصحفي محمود المملوك بالبحث من خلال المؤتمر العام للصحافة عن آلية لدعم صحفيي المواقع الإلكترونية.

وقال المملوك إن صحافة المواقع تواجه إشكالية، جزء منها قانوني بالبحث الدائم عن دخول إلى نقابة الصحفيين ويجب مناقشة مستقبل الزملاء في المواقع الإلكترونية وهم كتلة عريضة، ومن آليات الحل دخولهم جدول الانتساب.

وفيما يخص تنظيم المؤتمر العام أشار إلى الحاجة إلى أمانة عامة تتولى مقترحات الزملاء وتخرج لنا بمشروع يمكن النقاش عليه.

ورد خالد البلشي، نقيب الصحفيين: وضع قواعد جديدة لجدول الانتساب أمر مطروح داخل المجلس وتمت مناقشته، وسوف يكون له تصور أوسع لاحقًا للصحافة الإلكترونية والعاملين في الصحف الأجنبية وأساتذة الصحافة.

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وبدأ منذ قليل الاجتماع التحضيرى الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بمقر النقابة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة والقيادات الصحفية.

ورحب خالد البلشي نقيب الصحفيين بالضيوف، موضحًا أن المؤتمر يمثل محاولة لمناقشة قضايا الصحفيين والمهنة وفقًا للدعوة التي أطلقها المجلس.

وأوضح: طرحنا ٣ محاور تناقش مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

وأضاف: جلسة اليوم هي جلسة عصف ذهني لوضع تصور لتشكيل المؤتمر ولجانه وتحديد المشكلات والمحاور لكل فرع من الفروع الثلاثة.

كان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، قد قرر فى اجتماعه المنعقد فى 23 يناير الماضى، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال شهر مايو 2024م، واختيار لجنة مشتركة من مجلس النقابة والجمعية العمومية، وكذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها، للإعداد للمؤتمر من خلال عقد جلسات تحضيرية خلال الشهور الثلاثة المقبلة، على أن يرأس اللجنة نقيب الصحفيين لحين اختيار أمين عام للمؤتمر، وتتولى اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة مخاطبة الجهات المختلفة للإعداد للمؤتمر، وكذلك فتح الباب للزملاء الراغبين للمشاركة فى اللجنة.

محمود المملوك القاهرة ٢٤ المواقع الإلكترونية الصحفيين جلسات تحضيرية

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