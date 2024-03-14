مسلسلات رمضان 2024..

تصاعدت الأحداث في الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق والذي يشاركها عدد كبير من نجوم الفن، ليذهبوا إلى شركتهم ويكتشفوا مقتل ابنهم علي، الذي يلعب دوره الفنان محمود عبد المغني، على يد نجل إسماعيل الغول.

الحلقة 4 من صيد العقارب لغادة عبدالرازق| عائلة درغام تتوعد بالثأر من الغول

وتوَعد حسن درغام الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر إلى عائلة الغول للأخذ بالثأر منهم بعد مقتل نجلهم، وهو الأمر الذي أثار الرعب في نفوس عائلة الغول، بمجرد علمهم بهذا الأمر، حيث قال إسماعيل الغول: "ملقتش غير صاحب عمري اللي طلعت بيه من الدنيا، لأعمل إيه أقف قصادهم إزاي".

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب

وبدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب بمعرفة كل من عائلة الغول وعائلة درغام بمقتل نجلهم علي الذي يلعب دوره الفنان محمود عبد المغني.

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب



تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب من خلال شاشة قناة CBC حصريا في الساعة الـ 7:30 مساء، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات، ويمكن مشاهدة الإعادة عبر قناة CBC دراما.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة

يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة عبر قناة CBC حصريا، وسي بي سي دراما، وعرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات.

أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن.