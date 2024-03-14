موعد عرض الحلقة الرابعة من "صيد العقارب" لغادة عبدالرازق

دراما رمضان 2024

بعد اختفاء علي الذي يجسد دوره محمود عبد المغني من المتوقع أن تتصاعد أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق والتي ستبحث عن شقيقها وتحاول الانتقام من عائلة زوجها ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض الحلقة الرابعة وأبطال العمل ويرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 4

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق في تمام الساعة الـ 7:30 مساء عبر قناة cbc بشكل حصري بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية watch it.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 3

تصاعدت أحداث حلقات مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، مساء أمس، وقت عرض الحلقة الـ3 من العمل الفني، وذلك بسبب اعتراض والدها من جديد على عملها في تجارة العقارب واستخلاص السم منها، بالإضافة إلى حديثها مع زوجها الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، وفكرة الانتقال من منزل الوالد، كما أن وقع عتاب بين جاميكا ووالدته عايدة فهمي بسبب تهمشيه طوال الوقت وعدم الدفاع عنه أمام والده وهو الأمر الذي سبب له عقدة منذ الصغر، كما أن تحدث مع شقيقتها ولاء بعد انفصالها عن زوجها ودفع فدية له حوالي 2 مليون جنيهًا.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة

يعرض المسلسل عبر قناة cbc حصريا، ويمكن للجمهور مشاهدة الحلقة معادة من خلال عرضها عبر قناة cbc دراما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب، حول انتقام عايدة التي تقدم شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، بسبب مقتل شقيقها على يد عائلة زوجها محمد علاء جاميكا وهي عائلة الغول، وتتصاعد الأحداث.

ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن.