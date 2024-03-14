الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"صيد العقارب" حلقة 3.. التأثير النفسى على الأبناء بسبب الخيانة الزوجية لأحد الوالدين

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

سلط مسلسل صيد العقارب، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء على تأثير اكتشاف خيانة الأم لزوجها على الإبن، وذلك في المشهد الذي اكتشف فيه الفنان أحمد ماجد، والذي يقوم بدور "إسماعيل"، خيانة والدته التي تلعب دورها الفنانة "سيمون"، مع الفنان "محمود عبدالمغني"، مما أدى إلى قتل إسماعيل لـ"علي".

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 

واكتشف الفنان أحمد غانم خيانة والدته الفنانة سيمون، عندما رآها ترسل له رسالة صوتية تقول فيها "وحشتني.. بحبك" وتوعده أنها ستحاول تدبير أمرها لرؤيته، وذلك في أحداث الحلقة 3 لمسلسل صيد العقارب.

وحرصًا من الشركة المتحدة  للخدمات الإعلامية، على تقديم رسالة قوية عن طريق الفن، تم إلقاء النظر على المشاكل الأسرية، ومدى تأثيرها على الأبناء، وكيف أنها قد تجعلهم يتهورون ويقومون بجرائم، ملثما حدث في أحداث مسلسل صيد العقارب، وأدى اكتشاف الفنان أحمد غانم خيانة والدته الفنانة سيمون إلى تهور الابن وقتل عشيق والدته الفنان "محمود عبدالمغني"، سنوضح لكم كيف تؤثر الخيانة الزوجية على الأبناء، حسبما أوضح موقع "ماي ويلبينج".

تأثير الخيانة الزوجية على الأبناء

بعد اكتشاف الابن خيانة أحد والديه، يشعر بالذنب، أو يلوم نفسه على هذه العلاقة، أو يعاني من مشاكل الثقة في علاقاتهم المستقبلية.

الاضطرابات العاطفية عند الأبناء

تخلق الخيانة الزوجية بيئة عاطفية مضطربة للأبناء داخل الأسرة، حيث يمكن أن تؤدي مشاهدة الخيانة والخلاف بين والديهم إلى مجموعة من المشاعر السلبية، بما في ذلك الارتباك والغضب والشعور بالذنب والحزن العميق، ويتحطم الشعور بالاستقرار والأمن والثقة الذي يعتمد عليه الأبناء.

عدم الاستقرار والاضطراب في الحياة اليومية

غالبًا ما يؤدي اكتشاف الخيانة الزوجية، إلى اضطرابات كبيرة في الحياة اليومية للأسرة وروتينها واستقرارها العام، قد تنطوي عواقب الخيانة الزوجية على الانفصال أو الطلاق أو فترات طويلة من التوتر والصراع داخل الأسرة، يمكن أن تؤثر هذه الاضطرابات سلبًا على شعور الأطفال بالأمان وأدائهم الأكاديمي ورفاههم بشكل عام.

طرق تقليل ألم الخيانة الزوجية وتجنب مخاطره عند الأبناء

للحفاظ على السلامة النفسية للابن، يجب على أحد الوالدين الذي قام بالخيانة، أن يعترف بمسؤوليته الكاملة عن فعله هذا، والأثر السلبي الذي تسبب فيه لابنه؛ لأنه من خلال الاعتراف بالحقيقة، يمكن للابن مسامحة والده أو والدته، ومن هنا تبدأ عملية شفائه من هذا الألم، وتبدأ إعادة بناء الثقة وإصلاح العلاقات من خلال هذا الاعتراف..

مواعيد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC دراما، بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك تعرض في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً.

مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة

يعرض عبر المنصة الرقمية Watch ir، بالتزامن مع عرضه عبر قناة CBC دراما، وقناة cbc.


 قصة مسلسل صيد العقارب

تتمحوّر قصة مسلسل صيد العقارب  حوّل الدكتورة عايدة التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبدالرازق، التي تحاول الانتقام لشقيقها الذي قتل على يد عائلة زوجها الغول، وهو الأمر الذي يدفعها إلى الانتقام من زوجها، ما يتسبب في التشويق والإثارة ويجعل الجمهور لا يمل.

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