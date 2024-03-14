الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024

الحلقة 4 من صيد العقارب| غادة عبد الرازق تكتشف مقتل شقيقها "علي"

صيد العقارب
صيد العقارب

اكتشفت الدكتورة عايدة التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، مقتل شقيقها على الذي يلعب دوره الفنان محمود عبد المغني على يد أحمد ماجد نجل إسماعيل الغول، عائلة زوجها ياسين الغول الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء جاميكا.

وأصيبت عائلة حسن درغام بالخوف والفزع فور وصول خبر مقتل علي، وقت خطوبة الحفيدة، واتجهوا جميعهم إلى المستشفي في محاولة منهم لإنقاذه من الموت.

وقتل علي الذي يلعب دوره الفنان محمود عبد المغني علي يد أحمد ماجد نجل سيمون بسبب اكتشافه بخيانة والدته معه وهي متزوجة من الفنان رياض الخولي الذي يلعب شخصية إسماعيل الغول ما دفعه للانتقام لشرفه وقرر قتله.

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب


تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب من خلال شاشة قناة CBC حصريا في الساعة الـ 7:30 مساء، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات، ويمكن مشاهدة الإعادة عبر قناة CBC دراما.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة

يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة عبر قناة CBC حصريا، وسي بي سي دراما، وعرضه عبر المنصة الرقمية واتش إت.

بعد قليل.. عرض الحلقة الرابعة من صيد العقارب لغادة عبد الرازق

"صيد العقارب" حلقة 3.. التأثير النفسى على الأبناء بسبب الخيانة الزوجية لأحد الوالدين

موعد عرض الحلقة الرابعة من "صيد العقارب" لغادة عبدالرازق

أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب


الفنانة غادة عبدالرازق بمشاركة نخبة من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن.

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