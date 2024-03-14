بعد قليل.. عرض الحلقة الرابعة من صيد العقارب لغادة عبد الرازق

دقائق قليلة تفصل جمهور غادة عبد الرازق عن عرض الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024 التي ستكتشف فيها العائلة مقتل على الذي يلعب دوره محمود عبد المغني ويستمر الصراع بين العائلتين حتي نهاية شهر رمضان المقبل.

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تفاصيل احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 4

يظهر أحمد ماجد الذي يجسد شخصية نجل سيمون ورياض الخولي الذي يلعب دور اسماعيل الغول، وهو يقتل علي (محمود عبد المغني) شقيق د.عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب وتحاول عائلة رياض الخولي التصدي لها عندما كانت تريد الثأر منه لشقيقها، وتتصاعد الأحداث.

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 5

تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب عبر CBC حصريا في الساعة الـ 7:30 مساء، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات، ويمكن مشاهدة الإعادة عبر قناة CBC دراما.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة

يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة عبر قناة CBC حصريا، وسي بي سي دراما، وعرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن.

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