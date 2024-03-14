الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"صيد العقارب" حلقة 3.. تصرفات تجعل الزوجة تشك فى زوجها

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

لا يزال مسلسل صيد العقارب، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يبهرنا من خلال أحداثه، التي تركز على العلاقات الإجتماعية وما ينتج عنها من تصرفات، سواء مشكلات، أو رسائل دعم ومساندة، لتسلط الضوء اليوم في الحلقة 3 من صيد العقارب، على شك الزوجة في زوجها، وهو ما فعلته الفنانة منال سلامة، عندما تحدثت مع الفنانة غادة عبدالرازق، حول شكها في تصرفات زوجها الفنان "محمود عبدالمغني" في مشهد تابع لأحداث الحلقة 3 من مسلسل صيد العقارب، عندما أخبرتها أنه يمسك هاتفه كثيرا ولا يسمح لأحد بلمسه، ودائما ما يسرح بخياله، مما جعلها تشعرأنه يخونها.

 

أحداث مسلسل صيد العقارب

ولأن الشك في الزوج أصبح أمرا شائعا، ومشاعر المرأة في هذا الأمر تشبه "الرادار" وتستطيع التقاط أي تغير في شخصيته، إلا أن كل تصرف من الزوج لا يدل على أنه يخون، ولتعرفين التصرفات التي تدل على الخيانة من زوجك، إليك هذه العلامات، حسب موقع "سوبر ماما".

 

أهم علامات خيانة الزوج لزوجته

 الموبايل والكمبيوتر أكبر أدلة خيانة زوجته، فإن كان لا يضع كلمة سر، وفجأة وضعها، أو يتلهف عند إرسال رسالة له، أو لا يريد أحد لمس الهاتف على غير العادة، فهنا يكون الأمر مثيرا للشك، وهذا على عكس الخصوصية الواجبة لكل إنسان، لكن تلاحظين ذلك بالصدفة، كأن تضطري لإجراء مكالمة من هاتفه، فإن أصابه الذعر فجأة فهذا أمر مريب. 

 

يمكن أن تلمسي تغير بعض عادات زوجك خاصة بعده عنك في العلاقة الحميمة لفترات طويلة، أن أنانيته فيها، أو الشعور بالروتين خلالها دون أي شغف، وذلك إن لم تكن هذه عادته.

 

بالطبع سيبدأ القلق والشك، عند توقف زوجك فجأة عن احتوائك واحتضانك عندما يعود من الخارج، أو وقت الشروع في النعاس، ولا يستمع لكِ أو يتحدث معكِ أو أو تخرجون للتنزه معا.

 

المشاجرات وافتعال المشاكل غير المنطقية التي تؤدي به إلى الخروج من المنزل، كلمة سر كبيرة في الشك بخيانة الزوج، خاصة لو كانت من أمور بسيطة، مثل أنه ينتقدك بشدة على أفعالك أو مظهرك ويبدأ بمقارنتك بأخريات، ويشرعك دائما بالتقصير معه.

 

الاهتمام الشديد بالتأنق والخروج كثيرًا وحده والتأخر لساعات طويلة ليلًا، أو السفر كثيرًا دونكِ، والإجابة بجمل مختصرة ومبهمة عند سؤاله عن وجهته أو أين كان، خاصةً لو كانت هذه عادة جديدة عليه.

 

تأكدي أن رفضه ارتداء خاتم الزواج فجأة، وراءه سر كبير، لكن انتبهي، فبعض الأزواج يخلعون الخاتم لأنه بالفعل يضايقهم، لكن هذا يحدث منذ البداية وليس بشكل مفاجئ.

 

مواعيد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC دراما، بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك تعرض في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً.


مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة

يعرض عبر المنصة الرقمية Watch ir، بالتزامن مع عرضه عبر قناة CBC دراما، وقناة cbc.


 قصة مسلسل صيد العقارب

تتمحوّر قصة مسلسل صيد العقارب  حوّل الدكتورة عايدة التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبدالرازق، التي تحاول الانتقام لشقيقها الذي قتل على يد عائلة زوجها الغول، وهو الأمر الذي يدفعها إلى الانتقام من زوجها، ما يتسبب في التشويق والإثارة ويجعل الجمهورلا يمل.

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