أحداث الحلقة 3 من مسلسل صيد العقارب.. غادة عبدالرازق تتشاجر مع أحمد ماهر

مسلسلات رمضان 2024

من جديد دخلت الفنانة غادة عبد الرازق في صراع مع والدها الفنان أحمد ماهر بسبب عملها في استخلاص سموم العقارب، والبيزنس الخاص بها، وهو الأمر الذي يتعارض مع العادات والتقاليد الخاصة بأهل الصعيد، والتي تمرّدت عليها، وعلى العادات والتقاليد.

مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 3

وظل الثنائي يتناول أطراف الحديث بينهما، وهو الأمر الذي انتهي بغضب شديد لعايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرزاق، والتي تحدثت معه عن عدم رغبتها في عملها بالبزنس الخاص به، حتي اقتنع بما قالته خاصًة بأنها أرادات أن تثبت لنفسها عملها.

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل غادة عبد الرازق، وهو صيد العقارب حصريًا عبر شاشات تلفزيون قناة CBC، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، كما أنه يمكن مشاهدة الحلقة معادة في تمام الساعة الـ 2:15 صباحًا، والساعة 2:15 مساءً.

مواعيد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC دراما، بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك تعرض في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً.



مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة

يعرض عبر المنصة الرقمية Watch ir، بالتزامن مع عرضه عبر قناة CBC دراما، وقناة cbc.

مسلسلات رمضان 2024

ابطال مسلسل صيد العقارب

غادة عبدالرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن.

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