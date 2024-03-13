مسلسل صيد العقارب الحلقة 3| رحاب عرفة تعاتب جاميكا بسبب طلاق شقيقتهما (صور)

مسلسلات رمضان 2024

تصاعدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب، بمقابلة رحاب عرفة، لشقيقها محمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، والذي يجسد شخصية ياسين زوج عايدة، التي تجسدها الفنانة غادة عبد الرازق، وظلت تلقي عليه اللوم بسبب عدم زيارته لوالدته، مؤكدة له بأنها تشعر بحزن كبير منه.

وتناقل معها ياسين الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء جاميكا، ليؤكد لها أنه يتساءل عنها، ولكنه يرفض طريقتهما في مناقشة الأمور، حتى إنهم طلبوا منه عدم التدخل في مشكلة شقيقته الصغري حتى انتهي الموضوع بالطلاق، لترد عليه رحاب عرفة، قائلًة: "الدنيا مش كلها عايدة يا ياسين".

وطلبت منه شقيقته أن يزورها باستمرار بسبب حب نجلها له، خاصًة أنهم يقطنون منزلًا واحدًا.



مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 4

يعرض الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف، حصريًا عبر قناة cbc، وتعاد بعد ساعة منه ليعرض عبر قناة cbc دراما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.



مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل صيد العقارب

تنشغل غادة عبد الرازق باصطياد العقارب لاستخلاص سمومها حتى يتم بيعها كبيزنس، وهذا الأمر يكسب الشخص الملايين، كما أنه يحدث أمر يتسبب في قتل شقيقها، من عائلة زوجها، وهو الأمر الذي يجعلها تسعي طوّال الحلقات لأخذ الثأر من عائلة محمد علاء جاميكا، بالإضافة إلى خيانة سيمون للغول.



مسلسلات رمضان 2024

أبطال مسلسل صيد العقارب



غادة عبدالرازق بمشاركة نخبة من ألمع النجوم وهم كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن.

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