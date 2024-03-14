مصطفى كامل: لن أسمح لأحد بأذى أى شخص فى النقابة

أكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، رفضه التام لأي سلوكيات سلبية أو مسيئة في حق أي شخص ينتمي للنقابة خلال فترة رئاسته.

وقال مصطفى كامل، خلال لقائه في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية النهار، إن شعبة الأداء الصوتي الخاصة بأغاني المهرجانات جزء من نقابة المهن الموسيقية تحصل على جميع حقوقها، مؤكدا أنهم يحظون بحمايته الكاملة.

وأضاف أنه لا يمكن لأحد تحصيل أي مبالغ مادية من مطربي المهرجانات دون إيصال من النقابة، قائلا: شعبة الآداء الصوتي لهم مني كل الحماية، ولن أسمح لأحد بأذى أي شخص في النقابة تحت قيادتي، سواء بالشكل أو بالكلام أو بالتلميح، طالما أنا موجود، لما أغادر الكرسي ابقوا نالوا من كل الدنيا.

وأوضح أن النقابة شهدت طفرة مالية كبيرة خلال فترة ولايته حيث ارتفعت أرصدة النقابة إلى 190 مليون جنيه، فضلا زيادة قيمة المعاشات بنسبة 50%، لافتا إلى أن أرصدة النقابة حتى أواخر عام 2022 كانت 69 مليون جنيه فقط.