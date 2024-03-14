سر انفعال مصطفى كامل على بسمة وهبة فى "العرافة" (فيديو)

نفى الفنان مصطفى كامل، أن يكون قد باع أو فرط في قضية الملحن الراحل حلمي بكر، قائلا: "عيب عليكي يا بسمة! أبيع إيه؟! لكن القضية في يد صاحبها، وهم ابنه وأسرته".

وأضاف كامل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار": "أنأى بنفسي عن هذا الأمر، فهناك صاحب أصيل للقضية، وهو ابنه وأسرته وأشقائه، وعندما يُطلب منا أمر ما فإننا سنتدخل".

تبث حلقة جديدة من البرنامج التلفزيوني "العرافة" كل يوم في تمام السادسة مساءً، وذلك عبر قناة النهار، يعرض الموسم الجديد من برنامج العرافة بالتزامن مع وقت أذان المغرب في مصر، حتى يتمكن الجمهور من مشاهدته أثناء تناولهم لوجبة الإفطار.