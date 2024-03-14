مصطفى كامل: النقابة قبلى كانت غرقانة فساد وبتوع المهرجانات كانوا بيدفعوا رشاوى

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إن النقابة قبل توليه المنصب كانت تغرق في الفساد ومؤدي المهرجانات كانوا بيدفعوا رشاوي لكي يغنوا.

مصطفى كامل خلال لقائه ببرنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية النهار: "محدش يؤذي حد تحت قيادتي في فترتي لا بالشكل ولا بالعبارة ولا باللفظ ولا بالإساءة ولا بالتلميح طول ما أنا موجود.. لما أسيب الكرسي دا نالوا من كل الدنيا".

وفي الحلقة الأولى من البرنامج، قال مصطفى كامل، خلال لقائه ببرنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية النهار إنه منذ سنوات، تم الحديث عن ابنه في إشكالية متصلة بشقته، لكنه لم يعلق ولم يكن مهتما، وهناك أمور أخرى كثيرة أعرفها لا أستطيع البوح بها.

وتابع "نجل حلمي بكر قالي لي إن والدته انفصلت عن الراحل حلمي بكر منذ أن كان عمره لا يتجاوز الـ 11 عامًا، وبعد الانفصال بسنوات قليلة قرر السفر والعيش بالخارج، وهذه الغربة تحمل الكثير من المعاني، أي أنه من يريد الحنية من ابنه عليه أن يهتم به أولًا".