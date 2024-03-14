وفاة إبنة روچينا بسبب إرتفاع درجة حرارتها.. سر إلهي الحلقة 4

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل سر إلهي أحداثًا مثيرة منها وفاة الطفلة ابنة روچينا من زوجها محمد ثروت عقب تعرضها لأزمة صحية وإصابتها بحمى.

مواعيد عرض مسلسل روجينا الحلقة 4

“سر إلهي” بطولة روجينا يعرض يوميا على مدار أيام شهر رمضان المبارك عبر قناة CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا البث الأول في الثانية عشرة بعد منتصف الليل والإعادة الأولى في السادسة صباحًا، والإعادة في الحادية عشر صباحًا.

التفاصيل الكاملة لأحداث الحلقات السابقة لمسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا

كما كشفت الحلقة الثانية من مسلسل سر إلهي القبض على “نصرة” بتهمة قتل “عم جميل” بعد اتهام أشقائها كل من “رقية” التي تجسدها الفنانة رنا رئيس، و"شريف" الذي يجسد دوره الفنان يوسف الأسدي، و"رحمة" التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثالثة



CBC العامة.

CBC دراما.

منصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل سر إلهي

“سر إلهي” بطولة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

مسلسل "سر إلهي" ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يضم قائمة أبطال عديدة بجانب النجمة روجينا وهم كل من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.