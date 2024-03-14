الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل محارب الحلقة 4.. حسن الرداد يرفض التنازل ويخنق أحمد زاهر

تعرض اليوم الحلقة 4 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً والذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة CBC حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

مسلسل محارب الحلقة 4.. حسن الرداد يرفض التنازل ويخنق أحمد زاهر

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي وهو ضمن مسلسلات 30 حلقة من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو بطولة الفنان حسن الرداد وماجد المصري، نرمين الفقي وأحمد زاهر.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 4

تصاعدت الأحداث خلال الحلقات السابقة من مسلسل محارب حيث تشتعل الأحداث ين أحمد زاهر "المحامي حسام" وحسن الرداد "محارب"، وبنما كان يحاول “حسام” ابتزاز محارب أثناء التنازل عن القضية، سبه ونعته بأمه وأسرته.

وفي المشهد التالي يرفض محارب التنازل عن القضية لـ حسام وعائلة العزازي وقال: “ انا مش هتنازل حتى لو هفضل طول حياتي في السجن وهاخد حق امي منكم بالقانون”.

وقام محارب وهو مقيد على سرير المستشفى بالكلبشات بتكتيف حسام وخنقه وضربه، ليتدخل حراسة الشرطة وتنقذ حسام في اخر لحظة.

قصة مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي، وهو مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار درامي اجتماعي، وتدور أحداثه حول عزيز الذي يجسد دوره حسن الرداد، الذي اتهم ظلمًا في قضية مخدرات بسبب إصراره على الحصول على حق والدته التي قُتلت دهسًا على يد ابن أحد كبار رجال الأعمال.

ويسعى محارب للثأر لمقتل والدته "عفاف شعيب" بينما يحاول ماجد المصري بقوة من أجل إخراج ابنه من السجن، وتشتعل الأحداث بينهم في الحلقات الجديدة.

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أبطال مسلسل محارب

“محارب” بطولة حسن الرداد ومعه عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. 

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